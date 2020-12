Vereador Carlinhos BNH faz história na política do país

*REDAÇÃO – com assessoria de imprensa

Eleito vereador de Nova Iguaçu pela primeira vez em 2016 com 3.079 votos, Carlinhos BNH se mostrou uma novidade boa na política iguaçuana, segundo analistas da área na cidade.

Com seu jeito amigo e trabalhador ganhou o respeito de todos na Câmara, onde é muito querido, e, aos poucos, conquistou espaço no coração do povo iguaçuano.

Após dois anos de mandato, e mesmo o governo em dificuldades financeiras, Carlinhos provou que não era uma surpresa; era realidade.

Ao se lançar candidato a Deputado Estadual pelo Partido Trabalhista Cristão (PTC), fez dobrada exclusiva com atual deputado federal Dr. Luizinho, eleito à época. Para surpresa de muitos, BNH foi eleito democraticamente com 13.607 votos, mas, “após uma das maiores covardias já vista na política, foi impedido de assumir”, resultado de manobra maldosa do partido. “O povo se revoltou e a cidade perdeu a chance de ter um deputado estadual nascido e criado em Nova Iguaçu. Me preparei para ser a voz iguacuana na Alerj”, diz o parlamentar.

Sua confirmação como força política iguaçuana e o fato histórico se deu agora na eleição a vereador de 2020, quando, com expressiva votação, venceu a eleição com 7.640 sufrágios e se manteve entre os 11 vereadores para o próximo mandato. Carlinhos BNH provou ser a força da coligação do prefeito reeleito Rogério Lisboa, no antigo terceiro distrito. Parabéns, Carlinhos BNH! Nova Iguaçu conta com sua luta. Podes pedir música, pois fostes eleito três vezes em 4 anos. Um fato histórico no Brasil! (Edição: Jota Carvalho/HORA H)