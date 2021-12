Vereador acusa prefeita de Japeri de favorecer apoiador de sua campanha eleitoral de 2020

A Prefeitura de Japeri, na Baixada Fluminense, volta a ser alvo de denúncias. O vereador Tiago da Silva Souza, mais conhecido como Tiago Careca (PSC), acusa a prefeita Fernanda Otiveros (PDT) de fraudar uma licitação para favorecer um apoiador de sua campanha eleitoral de 2020.

O contrato do município com a empresa, no valor de mais de R$ 1 milhão, prevê o fornecimento de refeições para duas unidades de saúde da prefeitura, a Policlínica Itália Franco e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).

Segundo reportagem do jornalismo da TV Globo, o diário oficial do município publicou no dia 10 deste mês o acordo entre a prefeitura e a empresa “J & G Restaurante Limitada”, representada por Arthur Figaldo da Silva.

Denúncia no MP

O parlamentar afirma que houve favorecimento para que a empresa vencesse a licitação e diz que Arthur Fidalgo apoiou a campanha eleitoral de Ontiveros. Careca denunciou o caso no Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e pediu para que seja apurada a fraude.

“Mais uma vez, há fortes evidências de que a licitação de Japeri está sendo fraudada para favorecer cabos eleitorais da prefeita e prejudicar assim o bom andamento da administração pública. São várias fotos do dono da empresa ao lado da prefeita, o que mostra pra mim não ser só um apoiador politico, mas trata também de troca de favores”, disse o vereador.

Ainda de acordo com a reportagem, a dois foram vistos juntos várias vezes e há imagens em que Arthur pede votos para Ontiveros. Depois da eleição, os dois aliados comemoraram juntos.