Ventania: Ponte Rio-Niterói é fechada e trens param

Os ventos fortes provocados pela virada no tempo forçaram o fechamento da Ponte Rio-Niterói por cerca de 30 minutos, nos dois sentidos, na tarde de ontem. O Centro de Operações Rio informou que a via foi atingida por rajadas com velocidades que variam de 52 km/h a 76 km/h. A reabertura foi feita com auxílio de caminhões para reduzirem a velocidade do tráfego.

Por causa dos ventos, a capital entrou entrou em estágio de mobilização às 15h20 na Base Aérea de Santa Cruz (57,4 km/h), Aeroporto do Galeão (68,5 km/h) e no Aeroporto Santos Dumont (64,8 km/h).

O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto.

Por volta das 15h02, a SuperVia comunicou pelo Twitter que a circulação de trens foi suspensa temporariamente nos ramais Japeri, Santa Cruz (interligado ao Deodoro), Belford Roxo e Saracuruna e nas extensões Paracambi, Vila Inhomirim e Guapimirim. Segundo a Polícia Militar, os ventos arrancaram algumas telhas da Estação Engenho de Dentro e derrubaram um outdoor na linha férrea, próximo à Estação Gramacho.

Na Baixada Fluminense, a ventania provocou alguns transtornos, mas não houve registros de queda de árvores ou falta de energia elétrica.