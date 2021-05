Vendedor de aparelhos celulares roubados é preso em Nova Iguaçu

Agentes da 52ª DP (Nova Iguaçu) prenderam em flagrante um homem que vendia celulares roubados no bairro da Luz, em Nova Iguaçu. A prisão ocorreu na última quinta-feira. A Polícia Civil informou que o suspeito foi abordado no momento em que tentava fazer uma venda e estava com três aparelhos.

Os investigadores conseguiram chegar até o homem após uma vítima comparecer à delegacia na última quarta-feira para devolver um telefone roubado que tinha comprado do suspeito. A partir dos dados fornecido pela vítima, os policiais conseguiram chegar até o homem que tinha feito a venda.

Desde o fim do ano passado, a 52ª DP vem fazendo um trabalho para recuperar celulares roubados e furtados. Os policiais enviam uma mensagem para os usuários desses aparelhos que são produto de crime, pedindo que compareçam a delegacia em até 24 horas, com nota fiscal que comprove a aquisição lícita do equipamento. Quem não devolver o aparelho corre o risco de ser preso em flagrante pelo crime de receptação. Todos os celulares recuperados são devolvidos aos donos. A vítima que procurou a delegacia na quarta-feira tinha recebido uma mensagem, por isso procurou a unidade policial.

Dos três aparelhos encontrados com o homem preso em flagrante, um deles tinha sido roubado na área da 53ª DP (Mesquita). Ele foi autuado pelo crime de receptação qualificada. As investigação prosseguem para identificar outros possíveis envolvidos.