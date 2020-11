Veja os gols! Mengão da galera ressuscita no Maraca e mete 3 a 1 no Coxa

Jota Carvalho

Em jogo válido pela 22ª rodada do Brasileirão, o Flamengo venceu o Coritiba por 3 a 1 na noite deste sábado (21), no Maracanã. Os gols foram marcados por Bruno Henrique, Arrascaeta e Renê. Com o resultado, o Rubro-Negro dormiu na liderança provisória do campeonato.

O jogo

O Flamengo teve um início de partida arrasador. Logo aos dois minutos, abriu o marcador com Bruno Henrique. Em contra-ataque rápido, o camisa 27 disparou em velocidade e cruzou para Arrascaeta. A bola passou pelo uruguaio, que cruzou na cabeça do atacante para fazer o primeiro do Mengão: 1 a 0.

Com bastante intensidade, o time rubro-negro subia para o ataque fazendo a bola rodar de pé em pé e oferecia perigo ao gol adversário. Aos 24, Bruno Henrique recebeu ótimo passe nas costas da zaga e ficou cara a cara com Wilson. O atacante limpou para direita e chutou para fora. Na sequência, o Mengão fez o segundo. Vitinho achou Isla aberto na direita, o chileno levantou a cabeça e cruzou rasteiro para Arrascaeta chapar de primeira no canto do goleiro: 2 a 0.

Aos 38 minutos, outra boa oportunidade criada pelo Fla. A bola girou de pé em pé até Isla, que cruzou para Bruno Henrique no segundo pau. O camisa 27 testou para o meio da área e Everton Ribeiro cabeceou no travessão. Aos 41, em outra pressão exercida pelo Rubro-Negro, Bruno Henrique emendou de primeira após cobrança de falta de Arrascaeta e acertou a trave direita de Wilson. Com amplo domínio rubro-negro, a primeira etapa terminou 2 a 0 para o time da Gávea.

O Mengão voltou para o segundo tempo como terminou o primeiro. Com um minuto, Bruno Henrique cabeceou a bola que passou rente à trave esquerda de Wilson. Outra ótima chance criada. Novamente Bruno Henrique ficou cara a cara com o goleiro e tentou encobri-lo. No rebote, o atacante chutou para fora.

Bem organizado defensivamente, o Rubro-Negro não dava espaços para o Coritiba e neutralizava suas principais jogadas ofensivas. Aos 29, chegou ao terceiro gol. Em jogada trabalhada, Renê tocou para Vitinho, recebeu de volta, limpou para dentro da área e bateu no cantinho de Wilson: 3 a 0.

No último lance do jogo, Mattheus diminuiu para o Coxa: 3 a 1.

Sem descanso

O Rubro-Negro embarca neste domingo (22) para Argentina, onde enfrentará o Racing Club nesta terça-feira (24), às 21h30, no estádio El Cilindro, em Buenos Aires. O confronto é valido pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores.