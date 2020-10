Vasco/Belford Roxo estreia no Carioca Sub-20 de Futsal neste domingo

Jota Carvalho

A união entre os jovens talentos das quadras de Belford Roxo e um dos maiores clubes do país – o Vasco da Gama – começará sua caminhada neste domingo (04/10), com a abertura do Campeonato Carioca de Futsal Sub-20. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer fechou parceria com o clube de São Januário para a disputa das competições estaduais. A tradicional camisa do clube carioca contará com o brasão e referências do município belforroxense. O primeiro desafio será contra a Portuguesa Carioca, às 10h, no Complexo Miécimo da Silva, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

“Tínhamos a vaga na competição e resolvemos unir forças com um time com a força e a grandeza do Vasco. Isso traz uma ótima visibilidade para Belford Roxo, e também para os nossos atletas que integram o elenco vascaíno. Eles poderão sentir toda a energia e a força em defender as cores de um clube tão tradicional e gigante dentro do nosso país”, afirmou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Andrew Renato. Os treinamentos ocorrem durante a semana nas quadras de São Januário e do São Cristóvão.

Campeão no campo e na quadra também

Multicampeão nos campos, o Vasco também possui uma trajetória de sucesso nas quadras de futsal desde os anos 60. Atingiu o ápice ao vencer a Liga Nacional em 2000 com um time recheado de craques como Índio, Schumacher, Simi, Cacau, Lavoisier, e claro, Manoel Tobias, eleito por muitos anos, o melhor jogador do mundo. Além de um bicampeonato brasileiro e de uma coleção de títulos estaduais, o futsal do Vasco já produziu craques para o futebol de campo. Jogadores valiosíssimos começaram a carreira nas quadras de São Januário. Dentre eles, Edmundo, Felipe, Pedrinho, Bismarck, Phillippe Coutinho, Alex Teixeira e Souza.

A parceria também se estenderá para a categoria adulta que inicia a competição estadual no dia 10 de outubro contra o Madureira/Celso Lisboa, na Vila Olímpica de Duque de Caxias, às 15h. (Com assessoria de imprensa da PMBR)