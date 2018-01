Vândalos destroem imagens de presépio da Arquidiocese do Rio

Foto: Reprodução/Whatsapp

Diversas imagens de santos do presépio da sede da Arquidiocese do Rio de Janeiro, no Palácio São Joaquim, na Glória, Zona Sul, foram destruídas durante esta madrugada. Os criminosos chegaram a roubar ainda a imagem do menino Jesus.

O idealizador da obra, padre Wanderson José Guedes, disse que soube do ocorrido por meio de moradores de rua que se abrigam perto da estrutura do presépio.

