Van de DJ Biel do Furduncinho é atacada a tiros em noitada no Rio

A van da equipe do DJ Biel do Furduncinho foi alvo de tiros na madrugada da última quarta-feira (12) no Rio de Janeiro. No Instagram, o DJ afirmou que ninguém ficou ferido: “Graças a Deus todo mundo da equipe tá bem. O que eu entendi é que o cara tava bêbado, quis se amostrar para a mulher. Estava com duas mulheres”, comentou o DJ.

Em vídeo, ele relatou: “Fomos vítimas de mais uma covardia a troco de nada. A gente já descobriu quem foi que deu o tiro. O povo acha que nós ‘é’ qualquer um, mas nós não ‘é’ qualquer um. Nós não ‘é’ filho de qualquer um”. “Eu lutei muito pra chegar até aqui, não vai ser qualquer coisa que vai me derrubar. Tô na pista. Vamos fazer a alegria da criançada agora”, disse Biel nos stories antes de postar vídeos

distribuindo doces na favela da Quiririm. O caso é investigado pela 40ª DP (Honório Gurgel).