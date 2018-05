Vale Social beneficia cerca de 3 mil moradores em Queimados

Foto: Igor Lima

Um facilitador a quem precisa usar transporte público para fazer tratamento médico: esse é o Vale Social, documento emitido e entregue pela Prefeitura de Queimados, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. Ao todo, cerca de três mil moradores já foram contemplados pela iniciativa, que vem sendo desenvolvida no município desde 2014, quando foi firmado um convênio com o Governo do Estado para oferecer transporte gratuito às pessoas com problemas de saúde (eventuais ou crônicos) e deficientes. Em alguns casos, o cartão dá direito até a acompanhante para o paciente.

