Vacinação no Rio pode ter três dias diferentes para imunizar idosos

Com o avanço da imunização na cidade do Rio para idades abaixo de 80 anos, a prefeitura já trabalha com a possibilidade de que os moradores da cidade de uma mesma faixa etária sejam vacinados em até três dias diferentes.

Contudo, ainda não há um novo calendário de imunização divulgado. A retomada da vacinação ocorreu na última quinta-feira e segue até hoje. Nesta etapa, estão sendo vacinados idosos de 82, 81 e 80 anos. “Isso é natural, pois conforme a idade do público imunizado vai sendo reduzida, o número de pessoas a serem vacinadas aumenta“, disse o prefeito Eduardo Paes em entrevista coletiva, na manhã de ontem, no Centro de Operações Rio, onde foram divulgados dados atualizados do boletim epidemiológico da cidade.

Ele destacou que um novo calendário para a vacinação só será divulgado com a confirmação do envio de novas pelo Ministério da Saúde.

A cidade do Rio já registou 206.149 casos e 18.762 óbitos de Covid-19. Em uma semana, caiu de seis para três o número de regiões do Rio com risco alto para Covid-19, ainda segundo o 8º boletim de avaliação da prefeitura: São elas: Copacabana, Lagoa e Rocinha, todos na Zona Sul.

As outras 30 regiões da capital fluminense estão com risco em moderado. A escala tem três níveis. As restrições continuam, como se não tivesse havido melhora nos indicadores, por causa da confirmação de mais três casos de variantes do vírus.

“A gente está vendo varias situações no Brasil bastante críticas. Na segunda, o Comitê Científico se reuniu e o Daniel (Soranz) deu um relato do que se passava. Estamos felizes por estarmos bem, mas tememos pelas novas variantes. A gente não pode afrouxar. A realidade que estamos vendo é complexa e existe uma chance de chegar ao Rio”, disse Paes.

Os três novos casos são: uma idosa de 71 anos, que mora no Recreio dos Bandeirantes; uma jovem de 21 anos, que mora no Parque Anchieta; e um homem de 54 anos, que morava no Centro e morreu no dia 21 de fevereiro no hospital Egas Motriz.

Com os novos casos, o prefeito decidiu manter a cidade em risco alto. “Atenção aglomerados na Zona Sul. Fiquem espertos. Não arrisquem a vida dos seus entes queridos”, reforçou o prefeito.