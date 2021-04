Vacinação drive-thru de Mesquita atendeu 2010 pessoas

O Paço Municipal de Mesquita teve, no sábado (10), 210 pessoas vacinadas contra a covid-19. O dia foi reservado para repescagem, ou seja, direcionado àqueles que já foram convocados para receber a vacina, mas ainda não foram a nenhum posto. Recebeu a vacina pessoas a partir de 65 anos e profissionais de saúde. Este foi o segundo sábado de funcionamento do drive-thru montado na frente da Prefeitura de Mesquita, aberto no último dia 3. E também foi o primeiro sábado em que o horário foi estendido, com os trabalhos encerrados às 14h, e não ao meio-dia.

“Muita gente trabalha cedo e não tem condições de trazer os pais ou os avós antes de meio-dia. Assim, fica mais fácil e acredito que também deve diminuir a movimentação. Eu mesmo levei menos de cinco minutos do momento em que entrei no percurso do drive até terminar a vacina da minha avó”, contou Alex Sander, de 48 anos, morador da Coreia, que levou Nely Rita, de 87 anos, para se vacinar.

A avó de Alex já poderia ter sido vacinada a partir da terceira semana de fevereiro, quando foi iniciada a imunização dos idosos acima de 85 anos em Mesquita. No entanto, só agora o neto conseguiu convencê-la. “Ela tinha medo, não sei de que. Conversamos, explicamos que era importante para a segurança dela e, enfim, ela aceitou”, explicou ele, aliviado depois de vê-la recebendo a primeira dose.

Segunda dose

Agora, a dona Nely Rita deverá retornar ao drive-thru para tomar a segunda dose entre 3 e 8 de maio, ou seja, de 21 a 28 dias após a primeira aplicação. “É muito importante que as pessoas não deixem de tomar a segunda dose, porque só com ela será possível receber toda a proteção que a vacina pode oferecer contra a covid-19”, alerta Sabrina Louroza, coordenadora de Imunização do município de Mesquita.

É importante frisar que, no município de Mesquita, essas doses destinadas à segunda aplicação estão separadas. Quem foi vacinado com a CoronaVac deve retornar para receber a segunda dose da vacina entre 21 e 28 dias após a primeira aplicação. No caso da vacina AstraZeneca, no entanto, esse prazo sobe para cerca de 12 semanas. Mas quem esqueceu ou perdeu o prazo por qualquer outro motivo, pode agendar sua vacinação ou se dirigir diretamente ao local da primeira aplicação. Também é importante frisar que mesmo quem já tomou a segunda dose da vacina precisa continuar se protegendo.

“Para conter a pandemia, todos devem respeitar as medidas de distanciamento pedidas. Ou seja, mesmo quem está vacinado deve evitar aglomerações e usar máscaras quando sair de casa. E também manter as mãos higienizadas, principalmente antes de levá-las aos olhos, boca e nariz, lavando-as com água e sabão ou utilizando álcool em gel 70%”, avisa o secretário municipal de Saúde de Mesquita, Dr. Emerson Trindade.

O que levar

É preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência para receber a vacina contra a covid-19, que está sendo aplicada em três locais do município. São eles a Clínica da Família Jacutinga, na Rua Barão do Rio Branco s/nº; a Clínica da Família São José, que fica na Avenida União 676, em Santa Terezinha; e o drive-thru montado no Paço Municipal, mas com entrada pela Avenida Brasil, na Coreia. Nas clínicas, o horário é de 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, e de 8h ao meio-dia, aos sábados. Já no drive-thru, a vacinação acontece das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 14h, aos sábados.

Agendamento

Quem faz parte do grupo chamado para receber a vacina contra covid-19 pode agendar tanto a primeira quanto a segunda dose. O cadastro é feito pelo site http://vacinacovid19.mesquita.rj.gov.br, das 7h às 22h da data anterior à vacina, ou em uma das unidades municipais de saúde de Mesquita. O agendamento não é obrigatório, mas a Secretaria Municipal de Saúde recomenda que ele seja feito, porque facilita o trabalho das equipes que estão vacinando e diminui a espera e, consequentemente, as filas nos postos de vacinação, evitando aglomerações.

O sistema de agendamento mostra os locais disponíveis com vacina contra a covid-19 em Mesquita. Além disso, aponta também quantas doses cada unidade ainda possui. Ali, o mesquitense já se informa sobre a documentação necessária para receber a vacina. No entanto, no caso do agendamento da segunda dose, o munícipe precisa informar qual o laboratório da primeira dose recebida. A informação está no próprio cartão de vacinação. É preciso, ainda, conferir se há estoque daquele laboratório no posto escolhido.

Pontos de vacinação em Mesquita

– Drive-thru do Paço Municipal – Entrada pela Avenida Brasil, na Coreia – Segunda a sexta, das 8h às 16h, e sábados, das 8h às 14h.

– Clínica da Família Jacutinga – Rua Barão do Rio Branco s/nº – Segunda a sexta, das 8h às 17h, e sábados, das 8h ao meio-dia.

– Clínica da Família São José – Avenida União 676, em Santa Terezinha – Segunda a sexta, das 8h às 17h, e sábados, das 8h ao meio-dia.