Vacina: garis e varredores de rua de Mesquita podem ser incluídos em grupo prioritário

Os profissionais de limpeza urbana de Mesquita poderão ser incluídos no grupo de prioridade na primeira fase da imunização contra a Covid-19. Pedido com essa finalidade foi protocolado pelo presidente da Câmara Municipal, vereador reeleio Sancler Nininho (PROS), que acompanha de perto o processo de vacinação na cidade.

O parlamentar apresentou ao prefeito Jorge Miranda (PL) a solicitação, em caráter de urgência, para a inclusão da categoria nessa etapa de imunização. Segundo ele, outros profissionais como os da saúde, educação e forças de segurança já foram citados nesta lista. Sendo assim, nada mais justo ser de suma importância incluir os garis que também fazem parte dos serviços públicos essenciais de Mesquita.

Sancler justifica ainda dizendo que é uma categoria que não parou durante a pandemia e, teve que lidar de frente com todo risco de contaminação ao fazer o manuseio, recolhimento e descarte do lixo urbano, domiciliar, comercial e outros, mantendo a cidade cidade limpa.

“Estou ao lado do prefeito Jorge Miranda e do secretário de Saúde, Dr. Emerson Trindade, acompanhando cada fase do processo de vacinação para que a nossa cidade mais uma vez saia na frente no que tange às ações contra a Covid-19. Com relação a imunização não seria diferente”, enfatizou.

Ele acrescentou que “a saúde em Mesquita está estruturada e bem organizada. A vacinação ocorre de forma muito tranquila. A inclusão dos garis na lista de prioridades, além de uma questão humana e justa, também é uma questão de valorização e respeito por estes profissionais. Afinal, precisamos zelar pela vida e saúde daqueles que cuidam tão bem da limpeza nossa cidade”, disse o parlamentar.

A indicação legislativa segue agora para a apreciação do Ministério Público (MPRJ) para que o processo de imunização continue transcorrendo com toda segurança e transparência.