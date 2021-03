Vacina Antirrábica em Casa? Prefeitura de Meriti inicia imunização antirrábica em abrigos e residências que possuam 10 ou mais animais

Ontem, São João de Meriti deu um passo inédito na proteção dos animais. A Secretaria de Saúde, por meio da Superintendência de Proteção e Bem-estar Animal, começou o projeto Vacina Antirrábica em Casa, uma promessa de campanha do prefeito da cidade, Dr. João Ferreira Neto.

A ação é voltada para protetores ou donos que possuam ao menos 10 animais, sejam eles da família ou para adoção. Na manhã de hoje, a secretária de Saúde, Marcia Lucas, acompanhada do presidente da Comissão de Proteção dos Animais da cidade, vereador Magrão Nobre, pela superintendente da pasta, Luciene Maria, e da equipe de imunização, estiveram na casa de Maria Ivone, responsável por quase 60 animais, entre cães e gatos.

“É um trabalho inédito e o prefeito, Dr. João, vem dando total apoio à causa. Promover o bem-estar animal também é dar apoio ao cuidador. Por isso estamos trabalhando para ofertar apoio psicológico e propondo ao Ministério da Saúde que sejam feitos convênios com eles”, disse a secretária de Saúde, Marcia Lucas.

Verbas para ajudar na causa

O vereador Magrão Nobre contou que a Câmara está empenhada em trazer verbas para ajudar na causa: “Queremos implantar um sistema modelo em nosso município. Temos que dar total apoio e valorizar essas pessoas” disse o vereador.

A protetora Maria Ivone (59), contou que foi a primeira vez que recebeu apoio da prefeitura e, muito emocionada, disse que abaixo de Deus os animais são tudo para ela: “Eu não iria conseguir vacinar os animais se não fosse esse apoio. Só tenho que agradecer a Deus e a equipe”, afirmou Ivone.

Parceria com clínica

A superintendente, Luciene Maria, informou que o trabalho será feito todas as quintas-feiras até julho deste ano e, que além da parceria com a clínica veterinária Rio Vet e com o Centro Educacional de Medicina Veterinária – Cemev , a pasta conta com o apoio da Secretaria de Assistência Social que fornece o transporte: “Esta é uma ação do governo Dr. João para levar saúde e conforto aos protetores e aos animais. Afinal, como a pessoa que tem tantos animais pode levá-los ao posto de vacinação?”, declarou.

Quem se encaixar nos requisitos para a vacinação em casa pode procurar a Superintendência de Proteção e Bem-estar Animal que fica na junto à Vigilância Sanitária, na Rua Adelino Gonçalves, nº 100, em Coelho da Rocha, e solicitar o agendamento do serviço. O atendimento no local acontece de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30.

Primeiro dia de imunização animal

No primeiro dia de vacinação antirrábica animal de 2021, a população do bairro Vila Rosali, primeiro a receber a ação, compareceu ao longo de ontem nos dois pontos de atendimento.

Cães e gatos receberam imunizantes contra raiva, doença que pode ser transmitida aos humanos. Sem filas e com atendimento rápido, as pessoas que levaram seus animais não tiveram transtornos e ficaram poucos minutos nos pontos.

A Superintendência de Proteção e Bem-estar Animal vai promover a ação até o mês de agosto, sempre às quintas-feiras, das 9h às 15h. A próxima etapa, que será no dia 25 de março, vai ocorrer no Centro, bem em frente à Escola Municipal Armando de Oliveira, que fica na Rua Maria Januária, s/nº.

A prefeitura lembra que, devido à pandemia de covid-19, a população precisa manter as medidas sanitárias, como uso da máscara, distanciamento social e, se possível, apenas uma pessoa deve levar o animal ao ponto de vacinação.

Novas datas e horários serão divulgados pela Prefeitura de São João de Meriti ao longo da campanha. Cuide da saúde do seu pet e de sua família, faça sua parte e compareça ao ponto mais próximo.