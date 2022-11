Usuários e familiares celebram Dia das Crianças no Capsi de Belford Roxo 

Muita alegria e diversão na festa para as crianças. A Secretaria de Saúde de Belford Roxo, através da Secretaria Executiva de Saúde Mental, promoveu nesta quinta-feira (3) o evento ‘Brincapsi’ para comemorar o Dia das Crianças, no Centro de Atenção Psicossocial Infantil (Capsi). Cerca de 100 crianças e adolescentes, que são usuários dos equipamentos, aproveitaram a festa.

O tema escolhido pelas crianças e funcionários foi ‘Uma Aventura no Fundo do Mar’, que segundo a secretária executiva de Saúde Mental de Belford Roxo, Cláudia Polycarpo, é assunto recorrente durante os encontros deste ano, despertando interesse e curiosidade necessários para estimular o desenvolvimento dos usuários. “Eventos festivos com atividades lúdicas ajudam na interação, socialização e ampliam a habilidade cognitiva”, disse. “Criamos um ambiente extremamente favorável e saudável para desenvolver essa autonomia, com muita diversão envolvida. É libertador e traz essa oportunidade para aqueles que não tem o costume dessas interações”, concluiu Cláudia.

Evento socioeducativo

Dentre as atividades, ocorreram oficinas de pintura facial, produção de slime, pintura de cabelo, cabine de foto, circuito motor e boliche, somadas a muita música e dança com animadores fantasiados. As crianças receberam atendimentos básicos de odontologia na Estação da Saúde Bucal. Na parte da comida, foram oferecidos cachorro-quente, salgados e doces. Foram distribuídos brindes personalizados.

A diretora técnica do Capsi, Kátia Rosa, destacou que o evento traz diversos benefícios. “Nosso intuito é fazer com que eles se sintam parte da sociedade, o que torna esse evento socioeducativo”, comentou. “Trabalhamos o lúdico, convidamos as crianças para brincar e estimulamos a imaginação. Isso desperta a motivação e entrega essa vivência para eles”, completou Kátia.

Demócrito Januário da Silva, pai de Matheus Oliveira, 11 anos, pontuou como esses encontros trouxeram mudanças positivas. “Uma festa assim é importante para descontrair e fazer as crianças socializarem”, resumiu. “Percebi que meu filho melhorou muito no controle emocional e está evoluindo consideravelmente nas interações”, revelou Demócrito, enquanto o filho dançava animado na festa.