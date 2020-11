Usuário de drogas mata os pais a golpes de faca e enxada dentro de casa

CEARÁ – Um crime hediondo chocou a pequena cidade de Aracapé, município do Ceará, na manhã de ontem. Um homem de 30 anos matou os pais com golpes de faca e enxada. As vítimas Ubiraci e Maria de Freitas morreram no local. A suspeita é de que onde Rafael de Freitas, que é usuário de drogas, queria que os pais pagassem uma dívida de R$6 mil com traficantes.

Populares conseguiram imobilizar o assassino e o amarraram até a chegada da polícia.

O delegado Cleidsom Pereira Fernandes, que investiga o caso, disse que um vizinho da família relatou ter ouvido gritos na casa da família por volta das 6h. Outro vizinho afirmou que um dia antes do crime, Ubiraci teria comentado que viu o filho amolando uma faca.

A Policia Civil do Estado do Ceará (PCEC) afirmou que o rapaz matou os pais enquanto eles ainda dormiam. Os corpos foram encontrados entre a cozinha e a sala, Maria foi atingida por facas na barriga e Ubiraci recebeu golpes de enxada na cabeça e de faca na garganta