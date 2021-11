UPA de Bom Pastor faz conscientização sobre a importância do ‘Novembro Azul’

A Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Bom Pastor, em Belford Roxo, proporcionou mais uma campanha sobre o Novembro Azul. O encontro reuniu os pacientes na unidade para conscientizar o público masculino sobre os casos do câncer de próstata, que podem ser detectados por meio de exames de sangue, Antígeno Prostático Específico (PSA), ou pelo toque. Além das orientações, a UPA promoveu a saúde e os cuidados para outras doenças que atingem o público masculino.

O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, enfatizou a necessidade de os homens ficarem atentos para o câncer de próstata, uma doença cuja letalidade vem aumentando ao longo dos anos. “Prevenir não custa nada. Nossas unidades estão oferecendo palestras e uma série de serviços neste Novembro Azul”, resumiu o secretário.

Prevenir é importante

Para o montador Rodolfo Bulhões, 35 anos, não há timidez quando se fala da saúde. “Tem muitos homens com receio de fazer os exames, no meu caso não. Há vários outros exames, não só a próstata, tem a hipertensão, diabetes. O mês de prevenção é muito importante”, comenta Rodolfo. Já para João Paulo, 37, a prevenção é diária. “Sempre cuido da minha saúde com precaução e a ação aqui na UPA está de parabéns”, declara João.

Câncer de mama nos homens

Na opinião do autônomo Solemar da Costa, 65, o município tem se preocupado com o bem-estar dos moradores. “A palestra com os enfermeiros foi maravilhosa. A equipe faz um atendimento nota dez e aqui em Belford Roxo eu vejo as coisas acontecerem. Os homens podem vir sem medo para fazer o teste. A vida é muito importante”, opina Solemar.

Já para a enfermeira Maria Clara Veiga, que integrou a equipe organizadora da ação, orientar e alertar sobre o autocuidado do público masculino é evitar problemas no futuro. “A incidência do câncer de mama no homem também é alta. Por isso é importante conhecer o corpo e buscar as unidades de saúde ao menor sinal de diferença, dificuldade ou comportamento fora do padrão” conclui Maria Clara.