UPA de Belford Roxo funciona com clínica médica, pediatria e dentistas

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Bom Pastor, em Belford Roxo, está em pleno funcionamento realizando cerca de 250 atendimentos por dia. A UPA atende 24 horas, com as especialidades de clínica médica, pediatria e também atendimento odontológico três vezes por semana. Em casos de maior gravidade ou necessidade por outras especialidades, a unidade realiza o encaminhamento e conta com ambulância disponível para a transferência de pacientes.

A UPA foi reaberta em agosto de 2017, no início do governo do prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, sendo totalmente reestruturada. Dois anos depois, funciona com cinco consultórios médicos, um consultório odontológico, laboratório para realização de exames, serviço de imagem (radiografia), sala de sutura, sala de nebulização e medicação, sala amarela, sala vermelha, farmácia e assistência social.

Estrutura

O corpo técnico total da unidade conta com cerca de 115 profissionais, sendo eles clínicos geral, pediatras, dentistas, enfermeiros, técnicos em enfermagem, farmacêuticos, coordenadores, diretor, maqueiros, recepcionistas e vigilantes.

Manoel de Almeida, diretor da UPA, espera que o número de atendimentos aumente. “Nossa expectativa é dobrar a quantidade de atendimentos diário. Estamos com uma excelente estrutura, prontos a atender toda nossa população não só aqui do nosso entorno mas também àqueles que estiverem necessitando de um bom atendimento”, relatou.

Umberto Nocito, coordenador da parte médica, enfatizou a pontualidade do atendimento. “Estamos com o atendimento normalizado, funcionando 24 horas por dia e 7 dias por semana. Abrangemos clínica médica, pediatria e toda nossa parte laboratorial está funcionando, raio-x, inclusive com eletrocardiograma auxiliando a parte de cardiologia”, disse.

O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, relembrou que ao assumir o mandato, em janeiro de 2017, “encontrou a Saúde no CTI”. Uma de suas primeiras ações foi mobilizar o governo para reabrir a UPA, a Unidade Mista do Lote XV, o Hospital Municipal e o Hospital Infantil. “Foi um trabalho difícil, mas conseguimos colocar a saúde para funcionar. Hoje, a UPA e as outras unidades de emergência são referências”, arrematou o prefeito.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social de Belford Roxo