Universidades sofrem com arrastões, sequestros e assaltos

Foto: Divulgação

A onda de violência atinge também as universidades públicas. Na última semana, as vítimas foram alunos da IFRJ, em Paracambi, na Baixada Fluminense, e da UFRJ, na Ilha do Fundão, no Rio. Em Paracambi, um arrastão marcou a noite da última sexta-feira, dia 18. E hoje, terça-feira, mesmo com anúncio de policiamento reforçado, a reitoria da UFRJ confirmou que mais um assalto nas proximidades do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel), na UFRJ.

