Unidade Móvel de Mamografia faz segunda visita a Queimados

Foto: Divulgação

O serviço da Unidade Móvel de Mamografia fez parada pela segunda vez em Queimados, na Baixada Fluminense. Na última terça, dia 5 e na última quarta-feira, dia 6, a unidade itinerante ficou estacionada na Praça dos Eucaliptos, Centro. Destinada a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), a ação disponibilizou exames de mamografia e ultrassonografia de mama e transvaginal. A iniciativa surgiu de uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura e viabilizou a realização de 140 mamografias e 60 ultrassonografias (além disso, 50 foram encaminhadas ao Centro de Diagnóstico por Imagem – Rio Imagem). Na rede privada, um procedimento de mamografia, por exemplo, custa entre 50 e 120 reais.

