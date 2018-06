União oficializa entrega de terreno que amplia câmpus da UFRRJ em Nova Iguaçu

Foto: UFRRJ / Divulgação

Em cerimônia no auditório do câmpus do IM/UFRRJ prevista para a próxima terça-feira, dia 26, às 18 horas, a Superintendência do Patrimônio da União no Rio de Janeiro (SPU/RJ)) oficializa a doação do terreno que amplia a área do câmpus Nova Iguaçu da universidade.