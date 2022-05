União Brasil vai destinar R$ 100 milhões para o RJ e vai tentar eleger 10 deputados federais

Com R$ 1 bilhão para as eleições, partido planeja eleger 10 deputados federais no estado do Rio

Com o maior fundo do país, o União Brasil terá R$ 950 milhões à disposição somando os fundos eleitoral e partidário. Além disso, a legenda informou que tem mais de R$ 250 milhões guardados de anos anteriores. O total de recursos chega a mais de R$ 1 bilhão para as próximas eleições.

De acordo com reportagem do Painel da Folha de S.Paulo, deste bolo, o estado do Rio terá um naco apreciável: cerca de R$ 100 milhões de reais. Nenhuma outra sigla terá recursos desta grandeza para gastar com exclusivamente os candidatos a deputado federal. Uma das razões da resistência de alguns setores do União em apoiar formalmente Cláudio Castro é financeira. Não querem dividir a bolada com candidaturas majoritárias, pois desejam usá-la, com fartura, na tentativa de eleição de pelo menos 10 representantes na Câmara Federal.

Mulher como candidata

Do montante nacional, 30% precisam ser destinados a candidaturas femininas. Por isto, o partido deve lançar uma mulher como vice de Luciano Bivar para presidente — e a favorita é a senadora Soraya Thronicke, do Mato Grosso do Sul, segundo o Painel.