Um homem é morto a tiros na Zona Norte

Foto: Reprodução/TV Globo

Um homem foi morto na manhã de hoje na Avenida Brasil, altura de Cordovil, na Zona Norte. O caso aconteceu próximo a comunidade Pica Pau, e a suspeita é que tenha se tratado de uma execução. Devido ao incidente, parte do trecho ficou fechado, causando retenções no sentido Centro.

A polícia militar está no local, o Corpo de Bombeiros e a Delegacia de Homicídios foram acionados. O homem ainda não foi identificado.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE QUINTA-FEIRA (29) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.