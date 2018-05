Um homem é executado a tiros em São João de Meriti

Foto: Bruna Lemos

Um homem foi executado a tiros na noite de ontem, na Rua Manuel Correia, no bairro Vila Rosali, em São João de Meriti. A vítima, identificada como Dionatas de Souza Alves de 21 anos, foi alvejada com pelo menos um tiro no rosto. A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), investiga o caso.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE QUINTA-FEIRA (10) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.