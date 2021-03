Um homem baleado e suspeito é preso em tentativa de roubo a banco no Rio

Uma pessoa foi baleada e um suspeito preso durante uma tentativa de roubo a uma agência bancária no Largo do Bicão, na Vila da Penha, Zona Norte do Rio, na tarde de ontem. A Polícia Militar informou que a vítima do roubo foi baleada no braço e socorrida ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. O estado dela saúde é estável.

Ainda de acordo com a PM, uma equipe do 41 BPM° (Irajá) foi acionada para verificar ocorrência de roubo na região. Após a chegada, os agentes foram atacados a tiros e o suspeito tentou se abrigar no interior da agência, que estava em funcionamento. Um suspeito foi preso e o valor de R$ 130 mil foi recuperado.