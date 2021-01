Um encontro com Deus que mudou o destino para sempre

Diagnosticado com epilepsia na infância, evangelista encontra a cura no poder de Deus

A fé move montanhas e nada é impossível para aquele cuja confiança está firmada em Deus. Foi com essa determinação que aos 19 anos, Albert de Souza Lima tomou a decisão que iria mudar sua vida para sempre. A partir de então, se converteu ao cristianismo. Não pela alegria, mas pela dor.

O jovem, que na infância foi diagnosticado com epilepsia, escolheu viver sob o manto da fé e parou de tomar os medicamentos prescritos pelos médicos. Uma decisão difícil, mas que o levou à cura da doença: nunca mais teve uma crise. A família diz que ele foi uma criança esperta, inteligente, porém agitada o suficiente para se transformar em ‘garoto problema’, tanto que foi expulso várias vezes das escolas em que estudava. Nascido em 26 de janeiro de 1984, Albert é, hoje, aos 37 anos, um dos maiores evangelizadores da palavra de Deus no Rio de Janeiro.

Mas, o caminho para chegar até aqui foi espinhoso e perigoso. Segundo ele, a adolescência lhe apresentou as tentações do mal em um processo que quase o levou para a vida do crime. “Foi quando tive um encontro com Deus e me converti. Meu testemunho atraiu muitas almas para Cristo, e até hoje tem sido assim. Minha missão é levar a palavra de Deus por onde quer que eu vá”, disse. Ao lado da esposa Monique Perez, com quem é casado há 7 anos, ele é pai de Felipe e Arthur Calebe. A família congrega na Igreja Assembleia de Deus Ministério Betel Shalom Rema, no bairro Corumbá, em Nova Iguaçu.

Obras missionárias

Albert faz um trabalho missionário abençoado, resgatando vidas de comunidades com auxílio do Espírito Santo. Ele também atua em ações sociais, como a doação de cestas de alimentos para famílias carentes, através da solidariedade que une irmãos da congregação, amigos e empresários. E com o apoio de muitos cooperadores, o evangelista consegue abençoar com seu trabalho orfanatos, asilos, casas de recuperação, presídios e famílias carentes. “Todos amam essa obra e acreditam que fazer o bem é algo divino”, disse.

De Nova Iguaçu para mundo afora

O trabalho de evangelização de Albert iniciado no Jardim Corumbá atravessou fronteiras e ganhou almas mundo afora graças ao seu ministério sedimentado no Espírito Santo. Ele tem levado a palavra de Deus a muitos estados brasileiros e a alguns países.

“Tenho absoluta certeza que o homem pode ser recuperado pelo poder da palavra de Jesus Cristo”, enfatiza.

Albert conseguiu concluir seus estudos e se bacharelou em Teologia pela Faculdade Evangélica de Tecnologia, Ciências e Biotecnologia da CGADB (Faecad). Durante o curso, muitas pessoas acreditaram no seu potencial, incentivando-o a a desistir da caminhada. “Uma delas foi meu cunhado, hoje pastor Leonardo. E também meu pastor à epoca Ismael de Souza e ainda pastor Roberto Graciliano. Todos me ajudaram durante seis anos de vida cristã”, lembrou com orgulho.

Corpo de obreiros

Há 12 anos, Albert recebeu um convite do pastor André Santiago da Costa para integrar o corpo de obreiros; fez um trabalho intenso de discipulado e integração de pessoas em seus lares através da palavra de Deus.

“Olho pra trás e vejo que meu melhor investimento espiritual foi a entrega total da minha vida à Jesus Cristo. Hoje, comemoro 37 anos de idade desfrutando de muita paz e saúde, ao ldo da família abençoada que construí na presença de Jesus, sempre dando graças a Deus por tudo em todo tempo. Desejo a todos um ano de paz e muita saúde. Shalom Rema!”

Reportagem: Antonio Carlos