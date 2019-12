Um ano de muito trabalho para o deputado Gelson Azevedo

Em seu primeiro ano de mandato como deputado federal, o parlamentar da Baixada mostrou garra e determinação na luta por recursos para melhorar áreas como educação e saúde de sua região. Também aprovou projetos importantes para a segurança pública do Rio de Janeiro, além das novas regras do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) que beneficia o trabalhador. Foi um 2019 de muito trabalho e que deve continuar pelos próximos anos.

