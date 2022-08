Ultraleve cai sobre casa na Zona Oeste do Rio e deixa dois feridos

Um ultraleve caiu sobre uma casa em um condomínio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta segunda-feira (15). Duas pessoas ficaram feridas. A queda aconteceu numa área gramada perto da piscina da casa, após bater e destruir parte do telhado. A causa do acidente não foi informada.

Um vídeo mostra um homem deitado no chão, consciente, com ferimentos na cabeça, sendo socorrido.

Bombeiros do quartel da Barra foram para o local e o levaram de ambulância. A corporação informou que um dos socorridos teve ferimentos leves e o outro, está em estado intermediário.