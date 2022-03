Ultraleve cai sobre casa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense; veja o vídeo da queda

Um avião ultraleve caiu na tarde de hoje (2) sobre uma casa no bairro Vila Bandeirantes, em Nova iguaçu, na Baixada Fluminense. Duas pessoas que ocupavam a aeronave, que havia decolado do aeroclube da cidade, ficaram feridas.

De acordo com as primeiras informações, uma possível falha no motor pode ter sido a causa do acidente que mobilizou os moradores no socorro às vítimas. Equipes do 4º Grupamento de Bombeiro Militar (Nova Iguaçu) foram acionadas para o local. Um dos pilotos sofreu uma fratura na perna. O outro foi retirado das ferragens em estado grave e inconsciente. Ambos foram socorridos para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI).

Até a apuração desta reportagem, a unidade não havia divulgado informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Piloto pode ter perdido controle após falha

Um vídeo feito por um morador mostra o ultraleve sobrevoando a região em baixa altitude. Na sequência, ele faz uma curva para a direita e cai sobre o imóvel próximo.