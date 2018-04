Último recurso do ex-presidente Lula é negado pelo TRF-4

Foto: Divulgação

O último recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) foi negado hoje em Porto Alegre. Foi mantido pelos desembargadores da 8ª Turma a condenação de 12 anos e um mês de prisão, da decisão feita em 24 de janeiro, no caso do triplex em Guarujá (SP). Lula está preso desde 7 de abril em Curitiba.

