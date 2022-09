Turistas da Eslováquia são espancadas por assaltantes na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio

Duas turistas foram brutalmente agredidas durante um assalto na orla da praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, na manhã desta quarta-feira (21). Katarina Novakova, de 43 anos, e Viktória Bartkova, 21, da Eslováquia e caminhavam perto da areia quando foram abordadas por dois adolescentes de 17 anos. O crime aconteceu por volta das 6h, na Avenida Atlântica, na altura do posto 4.

Elas tiveram os celulares roubados e foram brutalmente agredidas com socos pelos assaltantes. As vítimas sofreram cortes no rosto, ficaram ensanguentadas e foram encaminhadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento). A Polícia Militar informou que agentes do 19ºBPM (Copacabana) detiveram os dois menores na Avenida Atlântica, altura da Rua Hilário de Gouveia.

As vítimas contaram que pouco depois das 5h20, elas deixaram o hotel em que estão hospedadas e seguiram para a areia de Copacabana para ver o nascer do sol. Ficaram sentadas e conversando. Pouco depois os dois suspeitos chegaram e pediram dinheiro, mas elas negaram. Cinco minutos depois, eles voltaram e as atacaram.

A delegada Patrícia da Costa Araújo de Alemany, titular da Deat, afirmou que os adolescentes são do Pavão-Pavãozinho e do Jacaré, na Zona Norte do Rio. Cada um deles tem ao menos 20 passagens pela polícia por vários crimes como: roubo, furto, ameaça e corrupção de menores. Eles serão encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DPCA) e vão responder por ato infracional análogo ao crime de roubo.

O celular de uma delas foi recuperado. Após o atendimento na UPA, as turistas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Miguel Couto. Depois, foram liberadas após serem examinadas e passarem por avaliação médica. Inicialmente, o caso foi registrado na DEAT (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo).