Turismo e Deat apresentam números de segurança turística no Rio

A Secretaria de Turismo e a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) discutiram a política de segurança turística e apresentaram números ao ministro do Turismo, Gilson Machado. Na ocasião também foram apresentados pelo secretário de Turismo, Gustavo Tutuca, projetos da Secretaria de Estado de Turismo e da TurisRio para a retomada do setor. A delegada Patrícia Alemany também participou do encontro.

Um levantamento exclusivo da Deat aponta que o percentual de visitantes vítimas, que registraram ocorrência em alguma delegacia da Polícia Civil no período de um ano, é de 0,31% do número total de estrangeiros que vieram ao estado – mais de 1,2 milhão, segundo o Ministério do Turismo. O estudo revela, ainda, que dos crimes cometidos contra turistas estrangeiros, cerca de 80% são sem violência, em sua maioria furtos.

Para o secretário de Turismo Gustavo Tutuca, a pesquisa aponta um trabalho efetivo de segurança para prevenir e combater crimes contra turistas, especialmente os com violência.

“Garantir a segurança aos turistas que visitam o Rio de Janeiro é um dos principais objetivos do nosso trabalho, então é fundamental que haja essa união de esforços entre Setur-RJ, Polícia Civil e Ministério do Turismo. Estamos trabalhando para uma retomada segura e temos que preparar a

imagem do Estado para a retomada. O número deixa o Rio de Janeiro em pé de igualdade com várias cidades da Europa que recebem milhões de turistas por ano”, afirmou.

A delegada Patrícia Alemany falou sobre a importância da criação de um fórum de segurança turística. “A divulgação dos indicadores positivos de segurança ligados ao turismo é de fundamental importância para o nosso Estado, que recebe muitos visitantes por ano.

A Secretaria de Polícia Civil do Rio de Janeiro está empenhada na redução da criminalidade, trabalhando com inteligência e

investigação, para que, na retomada do turismo, os visitantes se sintam seguros”, pontuou a titular da Deat.

“Precisamos mudar a percepção de segurança do turismo no Brasil. Nossa ideia é que, a partir da divulgação desses indicadores e da qualificação das forças de segurança, possamos demonstrar que as pessoas podem viajar com segurança pelo nosso país e aproveitar as maravilhas e encantos que só o Brasil tem”, destacou o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto.

Durante a reunião, ainda foram apresentados projetos da Setur-RJ, como campanha promocional para retomada do turismo, obras de infraestrutura, capacitação do setor, sinalização turística e eventos. Também participaram da reunião o presidente da TurisRio, Sergio Ricardo de Almeida, e a assessora da Setur-RJ, Ana Cazelato.