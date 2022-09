Tumor com cerca de 46 kg é retirado de mulher em cirurgia de emergência no RJ

Procedimento durou cerca de 2 horas. Paciente de 45 anos deu entrada no hospital com falta de ar por conta do tumor e equipe decidiu agir rápido

Uma equipe médica do Hospital São José do Avaí, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, fez um cirurgia de emergência para retirar um tumor de aproximadamente 46 kg de uma mulher na última quarta-feira (31).

De acordo com o cirurgião geral, Dr. Glaucio Boechat, que realizou a cirurgia, a paciente, de 45 anos de idade, 1,53 metros de altura e com 150 kg, deu entrada na unidade sentindo falta de ar por conta da tumoração. O cirurgião foi acionado para verificar o caso e a equipe decidiu fazer uma internação de emergência para a retirada do tumor.

Ainda segundo o médico, a paciente é natural da cidade de Volta Grande, em Minas Gerais, e atualmente mora em Itaperuna. A paciente relatou que vivia com o tumor há pelo menos 5 anos, quando identificou o problema.

A cirurgia durou cerca de duas horas e contou com a participação de uma equipe com dois residentes e uma instrumentadora, dois anestesistas e um residente de anestesia, três auxiliares de enfermagem, além do cirurgião.

Biópsia

O material retirado foi encaminhado para uma biópsia para identificar onde o tumor teria iniciado. O médico acredita que, a princípio, tenha sido no útero. Como ele não acompanhava a paciente desde o início, não é possível informar detalhes sobre o surgimento do tumor.

Após a cirurgia, a paciente foi internada na CTI do hospital por conta do procedimento de grande porte e está lúcida e estável. O cirurgião informou que ela já conversa e diz que está respirando melhor, sem a necessidade da ajuda de aparelhos. O resultado da biópsia deve ser divulgado no período de 15 a 20 dias.