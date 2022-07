TSE divulga limites de gastos de campanha

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) divulgou ontem (19) os limites de gastos para as campanhas eleitorais de 2022. O valor mais alto é para as campanhas à Presidência da República. Cada candidato poderá gastar R$ 88,9 milhões no 1º turno. De acordo com a legislação eleitoral, os limites devem ser estabelecidos por lei aprovada pelo Congresso.

Este ano, no entanto, não foi editada e promulgada uma norma com os valores. A Corte decidiu então usar os mesmos valores da eleição de 2018, reajustados pela inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Eis os limites que cada candidato poderá gastar nas eleições de 2022, de acordo com o cargo em disputa: presidente: R$ 88.944.030,80 no 1º turno e mais R$ 44.472.015,4 no 2º turno, se houver; deputado federal: R$ 3.176.572,53; deputado estadual ou distrital: R$ 1.270.629,01. Para cargos de governador e senador, o limite varia de acordo com o eleitorado de cada Estado.