TSE: campanha alerta para prazo final para tirar ou regularizar o título

É com uma mensagem direta que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou na última sexta-feira (8) a campanha #Até4deMaio, sobre o prazo final para tirar, transferir e regularizar o título de eleitor a tempo de votar nas Eleições 2022. Assista aos vídeos da campanha.

As peças publicitárias foram criadas pela Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral (Secom/TSE) e serão veiculadas pelas emissoras de rádio e TV do país, bem como nas plataformas digitais e redes sociais do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).

O objetivo principal da campanha é estimular e lembrar a juventude sobre a importância de emitir o título de eleitor até o dia 4 de maio. As peças também explicam às pessoas que já possuem o documento como acessar o Autoatendimento do Eleitor, no Portal do TSE, que auxilia na regularização do título, garantindo às cidadãs e aos cidadãos a participação nas Eleições 2022.

Segundo a secretária de comunicação do TSE, Giselly Siqueira, os dois vídeos que serão divulgados a partir de hoje “ampliam e consolidam os esforços da Justiça Eleitoral para que o jovem possa tirar seu documento e incentivam a inserção desse público no processo eleitoral”.

Diversidade na ação

Os vídeos que serão publicados mostram a representatividade variada da população brasileira. As peças são ancoradas por uma mulher jovem negra e tem como demais personagens pessoas idosas, com deficiência e com diversidade de corpos, além de transexuais, indígenas e crianças.