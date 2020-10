TSE apresenta plano de segurança para as Eleições 2020

Segundo o órgão, Polícia Federal vai usar drones para prevenir crimes eleitorais

O Plano Integrado de Segurança Pública para as Eleições 2020 foi apresentado ontem ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça. O evento ocorreu no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional do Ministério da Justiça, em Brasília. “É um privilégio servir ao momento mais sagrado da democracia, auxiliar a Justiça Eleitoral para garantir o exercício do voto e a escolha dos representantes nos municípios”, destacou Mendonça.

Robô’ voador

Elaborado a partir de uma matriz de risco, com a participação de órgãos estaduais, o plano permitirá a adoção de medidas preventivas e corretivas diante de crimes como o transporte irregular de eleitores, a boca de urna e a compra de votos. Pela primeira vez, a Polícia Federal utilizará drones para combater esses delitos. Os equipamentos sobrevoarão as seções eleitorais de maior movimento no país. O anúncio foi feito durante o evento pelo diretor-geral do órgão, Ronaldo Alexandre de Souza.

Tecnologia contra as fake news

Ronaldo destacou que a Polícia Federal se modernizou para também combater as fake news e as chamadas “candidaturas-laranja” nestas eleições. “Temos sistemas que estão cruzando dados de bases diversas e, automaticamente, apontarão situações suspeitas. Com isso, atuaremos com mais precisão nos casos, verificando o uso de recursos repassados e a forma como a votação aconteceu nos estados e municípios, entre outras anormalidades. Os suspeitos enfrentarão inquéritos e, provada a responsabilidade, responderão criminalmente pelo ato”, assentou Alexandre de Souza.