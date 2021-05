Troca de tiros com a PM deixa três suspeitos mortos em Japeri 

Policiais foram atacados por traficantes fortemente armados

Três suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram mortos durante uma troca de tiros com policiais militares do batalhão de Queimados (24º BPM), na noite da última quarta-feira (19). O confronto aconteceu na Rua Marco Aurélio, Jardim Marajoara, em Japeri. A corporação informou que três pistolas 9 mm, foram apreendidas com os marginais.

De acordo com a PM, uma guarnição do Grupo de Ações Táticas (GAT), sob o comando do oficial de Operações, realizavam patrulhamento na região quando avistaram um bando suspeito. Durante a tentativa de abordagem, os criminosos atiraram contra os policiais, dando início a uma troca de tiros.

Pistola com kit rajada

Após cessar o confronto, os PMs fizeram buscas no local e encontraram os três homens baleados. Os feridos foram socorridos na Policlínica Itália Franco, em Japeri, mas não resistiram. Uma das pistolas apreendidas estavam adaptada com kit rajada. As outras duas tinha numeração raspada. Além das armas, os policiais apreenderam três carregadores e 15 munições do mesmo calibre.