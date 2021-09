Tripulante morre após lancha afundar na Baía de Guanabara

Um homem morreu depois que uma lanchou afundou no último sábado na Baía de Guanabara. O Corpo de

Bombeiros informou que Erick Gois, 26 anos, era um dos três tripulantes da embarcação, os outros dois conseguiram escapar a tempo.

O acidente foi na Ilha do Engenho, em Porto Velho, no município de São Gonçalo, na Região Metropolitana

do Rio. Bombeiros do quartel de São Gonçalo e do Grupamento Marítimo de Botafogo foram ao local para

tentar resgatar Erick após serem acionados às 9h40 para o socorro. Ele teria ficado preso, mas já foi encontrado sem vida.

Erick era funcionário da empresa Astro Marítima, que seria responsável pela lancha. Ainda não se sabe o que causou o naufrágio.