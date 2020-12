Triplica o número de motoristas flagrados alcoolizados pela Lei Seca

Índice no RJ representa o retorno às estatísticas de 2011

Os números pessoas flagradas alcoolizadas ao volante pela Operação Lei Seca quase triplicou no RJ, na comparação com os meses pré-pandemia. O índice representa o retorno às estatísticas de 2011.

De acordo com os dados informados ao portal G1, desde 8 de outubro, quando foram retomadas as operações no RJ, até a última quinta-feira, houve 306 ações e 7.123 motoristas foram abordados. Desses, 782 tinham bebido antes de dirigir.

Significa dizer que 11% dos motoristas parados foram flagrados alcoolizados, uma taxa quase três vezes maior que o número registrado pela Lei Seca no período anterior à paralisação das ações. Naquela época, em média 4% dos condutores eram pegos pelo bafômetro.

Retrocesso de uma década

O aumento considerável do índice acendeu um alerta para as autoridades. Segundo o tenente-coronel da Polícia Militar Marcelo Rocha, superintendente da Lei Seca no RJ, os números representam um retrocesso de quase uma década no trabalho realizado pela operação.

“A gente está retornando ao ano de 2011. Nas primeiras operações Lei Seca, o índice [de motoristas alcoolizados] era de quase 40% em cada operação. Aí foi baixando, depois chegou a 10%, depois permaneceu em 8% por alguns anos”, detalhou o oficial.

Ainda que seja difícil traçar um diagnóstico para esse crescimento, ele acredita na hipótese de “relaxamento” da população. Na avaliação dele, os números também podem ser reflexo do aumento do consumo de bebidas alcoólicas ou da ausência de fiscalização.