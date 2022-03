Trio suspeito é preso em operação no Complexo do Castelar, em Belford Roxo

Equipes de policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) realizaram na manhã de hoje (10) uma operação no Complexo do Castelar, formado pelas comunidades Castelar, Palmeira e Rola Bosta.

De acordo com as informações da corporação, três suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos. Com os criminosos, os agentes apreenderam três pistolas. Ainda não há informações de confronto e outras prisões.