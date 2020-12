Trio suspeito de roubo de cargas vai em cana quando se preparava para atacar carregamento

Agentes da Polícia Civil prenderam na última terça-feira três integrantes de uma quadrilha de ladrões de carga do Complexo da Maré e da Penha, na Zona Norte. Com o apoio da Polícia Militar, a ação aconteceu antes de o bando roubar uma carga de celulares, em Olaria.

As investigações apontam que o bando atuava principalmente na região da Leopoldina, na Zona Norte. Os policiais descobriram a atuação do grupo com informações do setor de inteligência da 21ª DP (Bonsucesso). Equipes da unidade, com os da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e da Subsecretaria de Inteligência, localizaram dois carros que seguiam um veículo com o carregamento dos aparelhos.

Ao ser abordado, um dos motoristas tentou fugir, mas acabou sendo preso. Segundo a polícia, ele já tinha sido apreendido duas vezes quando era menor de idade e preso duas vezes, uma delas com um fuzil 762. Dentro do veículo que havia sido roubado em São João de Meriti, havia uma pistola falsa.