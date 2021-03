Trio suspeito de assaltar mansões no RJ e em MG é preso

Policiais da 105ª DP (Petrópolis) prenderam ontem três suspeitos de assaltar mansões localizadas no Rio e em Minas Gerais. Gilberto da Siva Lima, Juliano Braga Cardoso e Anderson de Oliveira Azeredo estavam sendo monitorados e foram flagrados quando estavam prestes a assaltar uma casa num condomínio de luxo em Itaipava, distrito de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, informaram os agentes. Haveria, ainda, outro roubo planejado pelo trio, que ocorreria em Belo Horizonte, capital de Minas.

A polícia estima que eles agiam havia três anos e, de acordo com as investigações, eram extremamente violentos, mantinham as vítimas em cárcere privado e as torturava psicologicamente. Com o trio foram apreendidos três revólveres municiados, toucas ninja, luvas, alicates e um Gol preto. Os investigadores, agora, tentam identificar outros integrantes do bando e também quem comprava os bens roubados. Qualquer informação pode ser passada para o Disque-Denúncia (21 2253-1177)

A investigação sobre a quadrilha começou no dia 28 de janeiro, quando os criminosos invadiram uma residência num condomínio de luxo em Itaipava. Na ocasião, um casal foi mantido refém. Foram levados da casa diversos bens e R$ 300 mil em joias.