Trio ligado a roubo de cargas é morto em confronto com a DRFC

Um confronto com agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e Delegacia de Combate as Drogas (DCOD) deioxu três criminosos mortos ontem, no bairro Brás de Pina, Zona Norte do Rio. Outros três bandidos foram presos.

Após informações de inteligência, os agentes conseguiram interceptar o veículo, que estava a caminho de mais um roubo de carga. Os criminosos utilizavam na ação duas pistolas, um revólver, uma granada, uma réplica de fuzil além de coletes e roupas camufladas. A polícia informou que o bando, que pertencente a Favela Proença Rosa, de

Honório Gurgel, é considerado uma das principais quadrilhas de roubos da capital.

Na operação, Wesllen do Carmo, o ‘Parioca’, Jeferson Ramos de Souza e Deyvd de Núncio Clemente da Silva, o ‘Nego Léo’ foram presos. ‘Nego Léo’ chegou a ficar ferido mas sobreviveu. ‘Gustavo GT e ‘Di Gato’ morreram no confronto. Um outro homem também foi morto mas sua identidade não foi divulgada.

O grupo, além de pertencer ao tráfico de drogas local, é responsável por de roubos praticados na Zona Norte do Rio. O líder por planejar e executar os roubos é Deyvid de Núncio Clemente da Silva, gerente do tráfico da comunidade.

De acordo com informações preliminares, os bandidos mortos também são do tráfico da Proença Rosa. Entre eles, ‘Di Gato’ era responsável pela gerência de algumas bocas do tráfico de drogas da Proença Rosa e ‘GT’ era um dos homens de confiança de ‘Nego Léo’ para a prática de roubos na região. Os presos vão responder pelos crimes de roubo tentado, resistência e associação criminosa.