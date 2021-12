Trio é preso após perseguição policial e tiroteio em região movimentada da Zona Oeste

Três bandidos foram presos na tarde de hoje (1º), após uma perseguição policial na Estrada do Pau-

Ferro, na Freguesia, Zona Oeste do Rio. A Polícia Militar informou que dois suspeitos foram baleados, e

uma pistola e um veículo foram apreendidos. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

Por conta da ação, o Centro de Operações Rio (COR) informou que a via ficou interditada por cerca de

15 minutos, na altura da Rua Sernambi. Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) e do Jacarepaguá

Presente atuam no local.

