Trio de criminosos faz família refém na Zona Oeste do Rio e é preso

Três criminosos fizeram uma família, na noite do último domingo, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O sequestro aconteceu logo após o bando assaltar o carro das vítimas na Avenida das Américas. De acordo com a Polícia Militar, o casal e duas crianças sofreram agressões físicas.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento na via quando fez uma abordagem ao carro e conseguiu resgatar a família. Os bandidos estavam com uma réplica de pistola. Eles foram encaminhados para a 16ª DP (Barra da Tijuca) e irão responder por roubo qualificado. Além disso, dois deles também vão responder por corrupção de menores, já que um dos envolvidos é um adolescente de 17 anos.