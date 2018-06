Tricampeão em 70, Marco Antônio será entrevistado no Hora H do Esporte

Foto: Reprodução / TV Globo

Um dos apresentadores do programa Hora H do Esporte, Altair Soares, confirmou a presença do lateral-esquerdo tricampeão mundial de 1970, no México, Marco Antonio, na resenha a ser transmitida ao vivo pela TV HORA H. Enquanto a festa acontece em terras russas, Soares, ao lado de Altamir Gomes, estará entrevistando o ex-jogador.