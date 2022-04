‘Tribunal’ sequestra e mata chefe do tráfico de ‘boca de fumo’ em Belford Roxo

Uma guerra entre facções criminosas na comunidade do São Leopoldo, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, terminou com pelo menos três marginais mortos, entre eles o chefe do tráfico da região. Na manhã desta quarta-feira (20), os corpos de dois deles foram encontrados numa das ruas de acesso à localidade.

Segundo informações, os homens, conhecidos como Dentinho e GV, seriam de confiança de Márcio Sobral Ribeiro, o ‘Bado’, que teria sido sequestrado por uma facção rival e levado para Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio, onde foi queimado vivo. A motivação das mortes pode ser a disputa territorial travada pelas organizações criminosas.

Moradores do São Leopoldo relatam que os confrontos começaram no início da semana. Eles temem que o clima na comunidade fique ainda mais violento após a confirmação da execução de Bado. Até o fechamento desta matéria não havia informações sobre operações ou reforço no policiamento do 39º Batalhão de Polícia Militar (Belford Roxo) na região.