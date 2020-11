Tribunal Misto decide seguir com o processo de impeachment de Witzel

Por unanimidade de votos e após quase quatro horas de duração, o Tribunal Especial Misto decidiu ontem dar prosseguimento ao processo de impeachment do governador afastado do RJ, Wilson Witzel (PSC). O afastamento por 180 dias foi determinado em razão de suspeita de irregularidades e desvios na área da saúde. Na sessão também decidido que Witzel deverá deixar o Palácio Laranjeiras, 10 dias a partir do acórdão.

O TM também votou para que seja descontado 1/3 do salário de Witzel, que outubro recebeu R$ 14.621,33.

Citou Jesus Cristo

O governador afastado se pronunciou nas redes sociais, afirmando que está sendo acusado sem provas e enfrenta mais esse capítulo com a consciência tranquila. Witzel citou Jesus Cristo e disse que os deputados não são tão rigorosos com outros deputados acusados e investigados.

“Nem mesmo Jesus Cristo teve um julgamento justo, mas cumpriu seu propósito. Não tenho dúvida de que a verdade prevalecerá. Infelizmente, a política tem usado o processo penal e o impeachment para afastar aqueles que não conseguem derrotar nas urnas.

Agora, o processo seguirá para a fase de tomada de depoimentos e coleta de provas. “A partir do dia da intimação, ficará suspenso o exercício da função de governador de Rio de Janeiro até a sentença final. Ele passa à condição de denunciado. A chefia do Poder Executivo será exercida interinamente pelo vice-governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva”, afirmou o presidente do TJRJ, Cláudio de Mello Tavares, ao fim da sessão.