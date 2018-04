Tribunal mantém condenação em segunda instância de Eduardo Azeredo

Foto: Divulgação

A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve, na tarde de hoje, a condenação do ex-governador e ex-senador Eduardo Azeredo (PSDB) no julgamento de recurso sobre decisão da segunda instância. O placar ficou 3 votos a 2. Apenas dois desembargadores votaram pela absolvição.

