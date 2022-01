‘Tribunal’ esquartejou e queimou assaltantes do Vidigal, diz Civil

Polícia investiga se chefe do tráfico teria dado a ordem para executar homens que praticavam roubos na Zona Sul

Agentes da 15ª DP (Gávea) investigam a execução de três criminosos do Morro do Vidigal que estariam praticando roubos na região da Zona Sul do Rio. As mortes teriam sido ordenadas pelo chefe do tráfico de drogas da Rocinha, John Walace da Silva Viana, conhecido como Johnny Bravo.

Na madrugada do último domingo (9), Nerversino de Jesus Garcia; Diego Reis Ferreira, o Marcha Lenta; e um bandido conhecido como Poodle teriam sido esquartejados pelo ‘tribunal’ do tráfico, e queimados na parte alta da comunidade. Bravo teria ordenado que o comparsa conhecido como Bilan cometesse o crime. Até o momento, os corpos não foram localizados pela polícia.

Policiamento intensificado

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) Vidigal e Rocinha intensificaram o policiamento ostensivo no Vidigal e na Rocinha, na Zona Sul do Rio, devido aos relatos iniciados na madrugada do dia 09/01 a respeito de possível movimentação criminosa nas comunidades. Até o momento, não há ocorrência de encontro de cadáver a cargo da UPP Vidigal ou da UPP Rocinha.