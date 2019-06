‘Tribunal do tráfico’ tortura e esquarteja corpos de jovens em favela da Zona Norte do Rio

Os corpos dos dois mecânicos e outras duas pessoas foram deixados dentro de sacos plástics em um Ford Ecosport. O motorista do veículo foi preso

Os primos Jonathas Gonçalves de Oliveira Tavares e Rodrigo Gonçalves Marques, ambos de 26 anos, foram mortos pelo ‘tribunal do tráfico’ da comunidade da Fazendinha, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. A informação foi confirmada pela Polícia Civil que investiga o caso. Os corpos das vítimas, além das de outras duas pessoas, todos esquartejados, foram encontrados em um carro embalados em sacos plásticos, no fim da noite da última segunda-feira no Complexo de Favelas da Penha.

O motorista que dirigia o Ford Ecosport branco com os quatro corpos, identificado como André Luiz da Silva Almeida, 32, acabou preso. foi preso na Penha. Ele foi baleado ao tentar fugir e está internado custodiado em coma induzido no Hospital Getúlio Vargas, na Penha.

Baile funk no campo do inimigo

Os jovens teriam sido mortos por serem do Morro do 18, em Água Santa, local dominado por uma facção rival da Fazendinha. De acordo com relatos, na sexta-feira da semana passada os mecânicos foram a um baile funk na localidade de Canetá, que fica na comunidade. No retorno para casa, o carro em que estavam apresentou problemas na bateria. Eles, então, preferiram deixar o veículo até providenciar um jetio de buscá-lo. Na tarde de segunda-feira, os rapazes voltaram ao local de moto com uma bateria reserva, quando foram capturados na altura Rua Canitá, no Morro do Alemão, quando tentavam desenguiçar um carro. Na sequência foram ‘julgados’ e executados pelos traficantes da comunidade. A moto das vítimas não foi encontrada.

Confundido com bandido

Bastante emocionado, o pai de Jonathas disse que os primos não deram mais notícias depois das 16h de segunda. No IML de São Cristóvão, para onde foram encaminhados os corposs, ele desabafou: “Será que ele foi confundido com bandido? Eu vi algumas coisas na Internet, mas é tudo especulação. O que eu sei é que meu filho era mecânico e não tem envolvimento com traficantes”, o homem, que preferiu não se identificar, lamentou, aos prantos. Rodrigo deixa um filho de nove anos. Já Jonathan iria ser pai. A esposa está grávida de três meses.

Cortes com uso de faca de açougueiro e serra elétrica

De acordo com a perícia feita pela Delegacia de Homicídios da Capital (DH-Capital), Rodrigo e Jonathan tiveram seus corpos esquartejados por uma motosserra. Os restos dos corpos das vítimas passarão por uma perícia no IML para saber a causa morte. Ou seja, se eles foram baleados ou não antes de serem esquartejados. O inquérito deverá ficar pronto em até 30 dias.

Os agentes da especializada tentam identificar quem são os otros dois homens que foram esqurtejados ao lado de Jonathan e Rodrigo. Há indícios de que todos foram torturados antes de serem executados. “Encontramos vestígios de tortura como marcas de pancadas na cabeça e no corpo. Tudo indica que os corpos foram esquartejados após a execução. Os cortes nos cadáveres são semelhantes aos feitos por facas de açougue ou por algum tipo de serra como a elétrica, por exemplo”, disse um policial da DH.

Fonte:

G1